Bruc ROMAIN

Marin pêcheur pendant 7 ans et Marin de commerce depuis 2007, j’ai acquis une bonne expérience de mon métier et de solides bases sur la navigation, la pêche au large, la mécanique, le secourisme ou encore sur le radar.



Je souhaite maintenant pouvoir valoriser mes compétences et compléter ma formation en validant un capitaine cela me permetrait d’acquérir d'autres connaissances et compétences mais surtout de concrétiser un projet professionnel qui me tient à coeur.



Recus dans un grand group maritim je voudrais ammeliorer mes compétences en passant un capitaine 3000 ou illimité.



Mes compétences :

Nautisme

Pêche