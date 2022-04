Bruce BARBAT

Mon expérience professionnelle de plus de 10 ans dans la gestion de centre de profits et direction régionale multi sites m’ont appris à m’adapter rapidement et à mener à bien différentes types de missions.

Expériences :

Direction de centre de profits

Direction opérationnelle et commerciale régionale

Compétences :

Manager, fédérer et animer les équipes

Conduite du changement

Elaboration et mise en application de plans d’actions opérationnels et commerciaux

Atouts :

Autonome, rigoureux, leadership, capacité d’adaptation.

Outre mon savoir-faire, j’ai su développer ma capacité à mener conjointement et efficacement des projets et des hommes.

Intégrer une nouvelle structure serait pour moi l’occasion d’apporter mon enthousiasme, ma polyvalence et mon savoir-faire à votre entreprise.

Disponibilité immédiate.

06.22.99.49.37.