Blandine CLAVEL

Au fil des années et des expériences, j'ai posé mes valises à Agen où je me suis mariée et ai eu deux garçons âgés de 20 ans et 17 ans



Cela fait maintenant 10 ans que je travaille pour Hertz Equipement France en qualité de CDV sur l'agence de Boé mon travail est très intéressant et demande beaucoup de réactivité et de dynamisme. Il faut de l'investissement et une capacité d'adaptation accrue.

On ne peut pas qualifier ce poste en 3 mots, celui qui a envie y arrivera avec aisance, celui qui ne s'investit pas ou ne va pas chercher l'info se plantera!!!

Notre tâche est très complexe et très complète, on s'occupe de la clientèle de la prise de contact aux relances en passant par le conseil et la vente.



Bonne humeur, enthousiasme, réactivité, consciencieuse limite perfectionniste voilà mes défauts!!!

Mes qualités, je n'ai pas un égo surdimensionné pour me permettre de me donner des qualités, je laisse aux autres le soin de le découvrir



Mon parcours professionnel ne me destinait pas à me retrouver CDV chez hertz simplement et pourtant je suis là, j'aime ce que je fais et les relations avec la clientèle.



Le bon jour pour faire quelque chose c'est la jour où on l'a décidé.



Regarde toujours dans la direction du soleil levant et tu ne verras jamais l'ombre derrière toi

On apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite.

Celui qui confesse son ignorance la montre une fois, celui qui essaye de la cacher la montre plusieurs fois



En mars 2016 après des années d'errance médicale on a mis un nom sur mes symptômes, deux maladies rares le syndrome Arnold Chiari (malformation du cervelet qui descend dans le tronc cérébral et obstru le passage du liquide cephalo rachidien ) et une syringomyelie (cavité qui se forme au sein de la moelle épinière et détruit les fibres nerveuses).

En septembre l'intervention s'est avérée vitale puisque de nombreux symptômes sont apparus de plus en plus fréquents et menaçants.

Craniectomie en septembre 2016

En 2017 négociation pour licenciement pour inaptitude, cela a été difficile à digérer ne plus effectuervtoutes ces tâches si familières si mécaniques.

Et puis la révélation, j'ai commencé à faire des petites confections pour les enfants D'APAISER et en 2018 j'ai créé "Les trésors de Leelou "

Je crée des articles et accessoires de couture personnalisé sur mesure, je propose un service de création de broderie unique pour les particuliers les entreprises et les associations.



Ma nouvelle activité professionnelle m'apporte beaucoup, j'aime être à l'écoute de mes clients, de part ma petite structure je suis toujours disponible et je peux répondre à leurs attentes.

Vous pouvez me rejoindre sur Facebook instagram sois le nom de broderie_leelou47

Sur mon site

www.les-tresors-de-leelou.com



Mes compétences :

Facilité d'adaptation

Perfectionniste

Ponctuelle