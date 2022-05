Olivier MARTINAT

Titulaire d'un CPL/IR-ME MCC, d'une QT Beech 90/200 et de l'ATPL théorique, j'ai 20 ans d'expérience dans le domaine du transport aérien militaire en tant que navigateur.J'ai effectué de par le monde des missions me permettant de totaliser plus de 7400 heures de vol sur avions hautes performances .J'ai par ailleurs activement participé aux opérations aériennes du Tchad, Golfe Persique Ex-Yougoslavie et Libye.

Relever le défi de réussir des missions aériennes souvent complexes m'ont amené à me reconvertir comme pilote, mais également opérateur de capteurs embarqués, dans le domaine de l'acquisition de données aériennes.



Parallèlement, pilote privé à 17 ans, j'exerce bénévolement la fonction de pilote instructeur (FI-FE) depuis 25 ans ce qui m'amène à totaliser près de 13000 heures de vol.



Mes compétences :

FI - FE 4100H

DNC Photo 1200H

ATPL théorique

QT Beech 90/100/200

MCC

MEP 600H

IR 280H

SEP terrestre et hydravion,TMG 5800H