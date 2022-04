Bruce MAC NAB

Parlant couramment anglais, espagnol et également un peu d'arabe dialectal, j'ai au cours des 12 derniéres années acquis une espérience commerciale forte au sein des télécoms , de la sécurité informatique et des solutions permettant de sécuriser et rendre disponible le SGBD.



J'ai pu durant cette période également travailler et prospecter tant en direct auprés des grands comptes qu 'à travers également un réseau de partenaires ( revendeurs, intégrateurs, distributeurs).



Tenace, responsable, et autonome.



Mes compétences :

Commercial

Key account manager

Manager

Regional sales manager

Responsable Commercial

Sales

Sales manager