Bruce NIVET

Bonjour,

J'ai 37 ans, marié, 2 enfants.



Cadre de la distribution évoluant depuis plus de 5 ans dans ce secteur d’activité, j’ai pour ambition professionnelle, de travailler dans l’environnement d’un groupe dynamique sur un poste opérationnel de manager.



Je souhaite faire profiter de mon expérience, m'investir et mettre à contribution mes compétences au profit de l’entreprise et des Hommes qui l’accompagnent.



Mes compétences :

SAP

Informatique

Direction de centre de profits

Pack office

Management

Commercial

Communication

Mac

Internet