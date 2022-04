Bruce PINON

Juriste de formation, j'exerce actuellement au sein de la Direction Commerciale 3 missions principales :

- gestion de projets (événementiels telle l'organisation d'un chat avec nos clients/prospects, opérationnels tel que le développement et la mise a jour d'une base documentaire juridique consultable par la clientèle)

- études : réalisation d'études juridiques ou encore, en lien avec d'autres Directions, d'études permettant d'analyser l'activité et les services a la clientèle dans un souci d'amélioration continue de la qualité.

- formation : je dispense auprès de notre réseau commercial des formations sur nos produits et les techniques de vente.