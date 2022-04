Bruce ROUSSEL

Depuis 2010 :

Responsable d'agence NEURONES IT

Mission : Gestion d’une BU commerciale ; Développement des ventes d’Assistance Technique ; Projets d’Infrastructures ; Infogérance

Clients Principaux : GDF SUEZ ; JC DECAUX ; SAFRAN ; BOLLORE ; INPI ; ADP GSI ; ...

- Encadrement d’une équipe commerciale

- Mettre en œuvre et veiller à l’application de la politique commerciale

- Responsable des objectifs quantitatifs et qualitatifs de la BU

- Développement des ventes et négociation auprès de la DSI et la Direction Achats

- Réponse à des dossiers d’infogérance, projets d’ Infrastructures, Cloud Computing

- Développement d’un réseau de partenariat avec les éditeurs (CITRIX ; IP LABEL ; CA ; HP Software ; …)

- Travail en collaboration avec les chefs de projets et responsables des offres techniques



Résultats :

- Ouverture de nouveaux comptes et animation du réseau de clients actifs

- Gestion d’un portefeuille de 4 millions d’€uros de CA





2007/2009 :

Ingénieur d'affaires Grands Comptes NEURONES IT :

Mission : Développement des ventes d’Assistance Technique ; Infogérance ; Projets d’Infrastructures

- Prospection clientèle et négociation auprès de la DSI – Direction Achats

- Réponse à des dossiers d’Assistance Technique, projets d’ Infrastructures, Infogérance

- Travail en collaboration avec les chefs de projets et responsables des offres techniques



Résultats :

- Ouverture de nouveaux comptes,

- Gestion d’un portefeuille de 2 millions d’€uros de CA





Mars 2003 - Décembre 2006 :

ARES - Division Infogérance et Assistance Technique

Développement de prestations d'assistance technique et d'infogérance.

Au cours des mes derniers mois chez ARES j'étais positionné en transverse, en charge de la vente et coordination des prestations d'Assistance technique.





Février 2001 - Janvier 2003

GM2I-TASQ - Spécialisée en Tierce Maintenance