Brune BOUCHARD

Tout récemment diplômée d'un Master 2 en Management des Organisations Sociales et MédicoSociales, je cherche à rejoindre en tant qu'adjointe de Direction une structure qui place l'accueil, l'épanouissement et l'autonomie des personnes âgées au coeur de son projet d'établissement. Mes compétences en gestion des ressources humaines, en communication, en gestion, mon dynamisme , mes qualités relationnelles et mon engagement de longue date auprès des personnes âgées et handicapées seront autant d'atouts pour réussir dans les missions qui me seront confiées (développement de la démarche qualité, évaluation interne/externe ,management des prestations hotelières, optimisation du taux de remplissage, admissions, relations avec les familles, ouverture de l'établissement sur son environnement , etc).



