Brunelot VALÉRIE

Après plus de vingt année d'espérience professionnelle dans le secteur du commerce , j'ai souhaité me réorienté suite à une action de bénévolat en tant que marraine à la Mission Locale pour aider les jeunes dans leur recherche d'emploi !!! La formation AFPA en tant que conseillère en insertion professionnelle effectuée en 2013, me permet aujourd'hui de réalisé mon projet professionnel.



Mes compétences :

Conseiller la personne dans ses démarches

Communiquer sur les techniques de recherche d'empl

Accueillir du public

Prospection

Mettre en place des étapes de parcours