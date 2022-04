Brunet CHRISTIAN

15 ans d'expérience en NTIC - Double compétence commerciale/marketing



Management commercial :



Gestion et management d'équipe commerciale.

Elaboration et mise en œuvre opérationnelle de la stratégie commerciale d'entreprise.

Mise en œuvre et suivi des opérations de conquête (parts de marché) et de fidélisation (revenus).

Spécialisé en grands comptes



Gestion de projet :



Analyse des problématiques mise en place des planifications et définition des procédures

Coordination d’équipes techniques et garant de la satisfaction client



Marketing :



Analyse des problématiques de marché et de concurrence, mise en œuvre de la stratégie marché/produit

Mise en place du plan marketing, conception des opérations de lancement et de promotion

Actuellement en offre de mission de 4 mois ou plus, pour un projet de marketing stratégique au sein de votre entreprise



Mes compétences :

Commercial

Commercial et marketing

Informatique

Marketing

NTIC

Responsable Commercial

Telecom