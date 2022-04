Brunet YANNICK

Je suis professeur de cuisine depuis 28 ans et section européenne bac pro certification en anglais.

J'enseigne en classe de bac professionnel, cap cuisine,bac technologie classe de seconde

Mes différents lycées d'affectation sont le lycée Jehanne de France à Lyon 2 ans 1/2, le lycée professionnel Hélène Boucher à Vénissieux 3 ans,les cours Roux ,Reynaud à Lyon en classe de BTS 4 ans,le lycée professionnel Auguste Escoffier à cagnes sur mer depuis 21 ans et le gréta de Nice 19 ans en formation continue, depuis 3 ans, j'interviens au lycée hôtelier de Nice avec la création du BAC PRO CUISINE en alternance en 1 an, j'ai également été chef de partie formateur de cuisine au Manoir à Gouvieux de 1988 à 1990, Depuis Septembre 2017, je suis affecté à titre définitif au lycée "Paul Augier" à Nice , j'enseigne aux sections seconde bac pro,première bac pro et terminale bac pro,seconde bac technologique

Je serai intéressé par un poste de consultant en formation à l'étranger,j'attend vos propositions



Mes compétences :

certification en anglais