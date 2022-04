Brunner AURÉLIE

Titulaire en 2002 d'un diplôme de l'EAC Nantes(IPAC en ce temps là - réseau Audencia) j'ai toujours eu à cœur de mettre en pratique mes compétences, et tout particulièrement dans le domaine de la Communication.

Au sein de l'UMR et de la CNIEG, où j'ai fais mes premières armes dans le monde professionnel, j'ai tout de suite pris plaisir à mener des missions complémentaires à mes postes, en lien avec la gestion de projets de communication.



Chargée de Projets à l'agence de communication du Groupe La Poste depuis 2008, j'ai à cœur de développer la réputation du Groupe en interne et à l'externe, pour l'ensemble de ses métiers dits 'historiques" et filiales (La Banque Postale, La Poste Mobile, Chronopost...)

Mes missions sont variées : conseil en communication, conception de supports print/web aussi bien pour l'interne que l'externe et surtout pour ce qui me concerne : pilotage de projets de communication événementielle.



J'exerce ces activités principalement pour les Directions situées en Poitou-Charentes, mais également pour les directions nationales (qualité, innovation, RH...) pour lesquelles j'interviens donc régulièrement en région parisienne. Dotée d'une grande culture Qualité et ayant une implication très forte pour la RSE, j'allie le tout dans mes missions de communicante.



Et comme il n'y a pas que le travail dans la vie, je suis depuis 2003, fondatrice et membre active de l'association Kromozom à Nantes, dont l'objet est la création et l'organisation d'événements culturels, la promotion des artistes et créateurs et l'accès à la culture au plus grand nombre.



Mes compétences :

Gestion de projet

Supports de communication

Communication interne

Réseaux sociaux

Communication événementielle

Communication externe