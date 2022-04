Bruno ALASSEUR

Titulaire d’un DESS de chimie de formulation délivré par l’université de Lille, j’interviens sur les périmètres suivants : formulation, contrôles physico-chimiques et microbiologiques, industrialisation et commerce. Je possède une méthodologie rigoureuse : Analyse du besoin, rédaction du cahier des charges, recherche de solutions, mise en application, mise en place des protocoles et procédures, pilote des essais et tests, évaluation, synthèse des résultats, calcul des prix de revient, codification informatique dans l’ERP.

Mon parcours professionnel m'a permis d'avoir une expertise en cosmétique mais me permet également de m'ouvrir à d'autres domaines comme la détergence, les produits d'ambiance ou l'agroalimentaire.

Curieux, créatif et enthousiaste, j’aime travailler au sein d’une équipe dynamique et motivée



Mes compétences :

Cosmétique

Formulation

Formulation cosmétique

Innovation