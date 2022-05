Pauline BESNARD

COMPETENCES :



• Etudier la faisabilité d’un projet et élaborer des propositions techniques, technologiques.

• Concevoir des solutions, des évolutions techniques, technologiques et étudier les caractéristiques et contraintes d’un projet.

• Réaliser des tests, analyser les résultats et déterminer les mises au point d’un produit, d’un procédé.

• Elaborer et faire évoluer les dossiers techniques de définition d’un projet.

• Apporter une assistance technique aux différents services, aux clients.

• Etudier d’un point de vue statistique la validité et les limites d’un procédé.



Mes compétences :

Formulation

Innovation

Ingénieur

Cosmétique