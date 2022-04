Bruno ALLAIN

Bonjour,

AUTODIDACTE, de 55 ans, J’ai été formé en cabinet d’expertise.



Après 10 années de collaboration dans ce secteur d'activité, je me suis dirigé vers la grande distribution comme RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET COMPTABLE chez CARREFOUR ex PROMODES ( enseigne PROMOCASH : activité cash & carry) puis dans le groupement des MOUSQUETAIRES (création d'un Hypermarché 6000m²)



J’ai également exercé comme COMPTABLE UNIQUE dans des petites structures à établissements multiples (secteur du service).



Carrière administrative interrompue par un passage de trois années comme directeur de magasin, (enseigne PROMOCASH).



Mes compétences dans les différents domaines (comptabilité, fiscalité, gestion, social, management, commerce) de la gestion administrative d’une entreprise et mon besoin d’entreprendre m’ont amenées à créer en 2004 ma propre activité sous la forme d’un restaurant.



Création original, d’un concept unique sur Rennes sous l’enseigne commerciale de "CROMAGNON" .

L'activité, dégageait un chiffre d’affaire de plus de 350 000 € ht par an.

Servant plus de 20 000 repas pour les deux tiers constitués d’une clientèle de professionnelle contre un tiers par celles de particuliers, associations, familles.



Animation commerciale, manager, je gérais également en toute autonomie l’ensemble des tâches administratives et déposais auprès les différentes administrations concernées (impôts, URSSAF, …) les différentes déclarations.





J’ai cédé mon entreprise en novembre 2013.



J’aime les remises en cause et les challenges ce qui à provoqué le parcours atypique que vous découvrez en lisant mon profil.



Ex dirigeant, je connais la (les) problématique (s) d’un chef d’entreprise entreprenant et peux lui apporter mon expérience et mes compétences en devenant son véritable lieutenant afin qu’il concentre son énergie au développement de son activité.



Mes compétences :

Adaptabilité

Bon relationnel

Consciencieux

Curiosité

Organisé

Relationnel