Bruno ALLEN est diplômé du CNSM de Paris. Il commençe sa formation musicale au conservatoire de Saint Germain-en-Laye avec le maître espagnol Javier Quevedo et suit parallèlement à ses études instrumentales les classes d’harmonie et de contrepoint du célèbre organiste Pierre Pincemaille.

Ses éudes au CNSM de Paris lui permettent d’élargir son répertoire notamment celui de la musique de chambre et d’approfondir sa culture musicale avec les cours d’analyse musicale et d’histoire de la musique. Il enseigne au conservatoire de Nanterre suite à l’obtention de son DE (diplôme d’Etat) en 2007 et est nommé professeur titulaire en 2011 au conservatoire intercommunal de musique d’Avranches et en 2014 à la Maison de la musique et de la danse du Plessis-Robinson. Soucieux de mieux transmettre ses connaissances et intéréssé par la recherche pédagogique, il suit actuellement un Master intitulé « Médiation musicale, transmission pédagogique » à l’Université Paris 8 Saint-Denis.

Il est lauréat de plusieurs concours internationaux : UFAM (2001) 2ème prix, Fontainebleau (2002) 1er prix, Mottola (2008) 3ème prix, Culiacan (2010) finaliste. Il a suivi plusieurs master-class auprès des plus grands noms de la guitare classique notamment Sharon Isbin au théâtre du Chatelet, Pavel Steidl, Sergio Assad, David Russel, Scott Tennant.

Son voyage en Colombie en 2011 lui ouvre les portes de nouveaux horizons musicaux. Grâce à de belles rencontres musicales il se passionne pour la musique folklorique d’Amérique aux rythmes si divers et variés et commençe peu à peu à intégrer dans son répertoire musical des formes de danses caractéristiques du continent latino-américain (de la milonga au tango en passant par la chacarera, le pasillo et le bambucco).

Toujours soucieux de partager sa passion musicale, il collabore avec plusieurs instruments. Il joue notamment avec le violoncelliste Emile Bernard, le clarinettiste Emmanuel Branca, le flûtiste brésilien Samuel Machado et le hautboiste Daniel Allard (duo Alba).

Ses diverses rencontres musicales lui permettent d’explorer des associations de timbre inédites et très variés avec son instrument.

Bruno Allen privilégie dans la programmation de ses concerts la diversité musicale. Son répertoire de soliste s’étend de Bach à Piazolla. A ce jour il a enregistré un disque autour de ces compositeurs.

Intéréssé par la musique ancienne, il intègre en septembre 2015 la classe de musique ancienne du CCR de Saint Maur en théorbe avec André Henrich.



Mes compétences :

luth

piano

Théorbe

Guitare