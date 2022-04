Economiste gestionnaire d'entreprises, j'ai cumulé plus de 20 ans d'expérience professionnelle en comptabilité des entreprises( tenue des comptes, livre journal général, le Grand livre, les OD, Etablissement des Bilans d'ouverture et Etats Financiers de fin d'année);

Autres aptitudes:

Montage et étude de projets; Gestion administrative et Financière des Entreprises (rédaction des courriers administratifs, suivi des opérations de trésorerie, états de rapprochement) ; Suivi LC suite à la passation de commandes - conseil en Fiscalité, établissement et suivi des déclarations fiscales et sociales(Sécurité sociale); Gestion des ressources humaines; Audit, Etc...

Bruno AMADJI



Mes compétences :

Administration

Comptabilité

Finances

fiscalité

Gestion