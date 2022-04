Charles MOLINIER

Titulaire d'une Maîtrise en Sciences Économiques -Option Planification et économie du développement.Université de Dakar, 1978.

- Date de prise de service dans la Fonction Publique Malienne: le 23 octobre 1980.

- 1980-1983: Agent chargé de l'évaluation des projets à la Division des Études de la Direction Nationale des Industries;

- 1983-1984: Agent à la Division Planification et Réalisations Industrielles;

- 1984-1991: Chef de la Division Propriété Industrielle et Normalisation;

- 1991-1993: Directeur National Adjoint des Industries;

- 1993-1996: Directeur National des Industries;

- 1996-2003:Chef de Service des Signes Distinctifs à l'OAPI;

- 2003-2007: Chef du Service d'appui aux secteurs public et privé à l'OAPI:

- 2007-2010:Directeur des Ressources humaines et financières à l'OAPI.

- Depuis 2010: Conseil en propriété industrielle



Mes compétences :

Macroéconomie

Propriété industrielle

Valorisation des résultats de la recherche

Droit des marques

Clustering