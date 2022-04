Bruno AMADORI

17 ans d’expérience au sein d’entreprises de Services en constante mutation m’ont permis d’occuper l’ensemble des fonctions financières et font de moi un professionnel complet de la finance d’entreprise, capable d’accompagner le développement auprès des équipes opérationnelles.



J’ai d’abord exercé les fonctions de Responsable du Contrôle de Gestion en business unit et en central puis de Chef de Projet pour la mise en place ou la refonte de systèmes d’informations financiers.



En tant que Directeur Administratif et Financier d’une SSII implantée dans plusieurs pays, j’ai ensuite dirigé le contrôle de gestion, la comptabilité, les services juridiques et fiscaux, les achats, les services généraux et l’informatique interne. J’y ai été un acteur majeur de son redressement financier en menant les actions significatives de réduction des coûts permettant de surmonter la crise.



Par la suite, j’ai pris la Direction Comptable de Wanadoo France pour mener à bien sa fusion au sein de France Telecom, où j’ai été acteur de la mise en place du Centre de Service Partagé Comptable des activités Françaises du Groupe, dont j’assure aujourd’hui la promotion au sein des entités opérationnelles.



Homme de projets, aimant conduire les équipes financières et les faire monter en compétences pour les mettre au service des opérations et désirant aujourd’hui revenir vers une entreprise à taille plus humaine, je souhaite intégrer l’équipe de direction d’une entreprise en mouvement pour éclairer ses décisions et optimiser son organisation financière



Mes compétences :

Comptabilité

Contrôle de gestion

Contrôle interne

Directeur Financier

ERP

ERP Oracle

IFRS

Oracle

Système d'Information

Système d'information ERP