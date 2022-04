Bruno ANDRE CHARTIER

Prospection " terrain", pour être en amont sur les affaires .Développer le chiffre d'affaire et se créer un réseaux d'installateurs en tant que fabricant de solutions innovantes pour la sécurité des biens et des personnes ( Appel malades . Anti Chute . Anti fugue . Pti Dati .Recherche de personnes ) .

Fidéliser les installateurs ( Intégrateurs et Électriciens ) en apporteur d'affaires et les accompagner avec un support commercial et technique .

Visiter les clients finaux ( Ehpad .Hôpitaux .Cliniques ) pour répondre a leurs besoins . Prescription auprès des bureaux d'étude et établir les CCTP et DPGF .



Mes compétences :

Commercial

Relationnel Client

Pugnacité

Suivi Clientèle

Prescriptions

Microsoft Word

Microsoft Excel