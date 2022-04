Bruno ANELLI

Professionnel confirmé des ventes et du marketing BtoB en environnement industriel et contexte international auprès d’une clientèle Grands Comptes



• 25 années d’expérience dans le management d’équipes de ventes et de réseaux de distribution, dans le repositionnement stratégique et le redressement de gammes, dans le lancement de nouveaux produits.



• Rodé aux négociations de haut niveau, au pilotage et la mise en œuvre de projets complexes au sein d’organisations matricielles et dans un contexte international intégrant les dimensions marketing, commerciales, industrielles, logistiques, qualité et financières.



Mes compétences :

Management commercial

Business development