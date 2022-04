Bruno ARCHAMBEAUD

Début de carrière chez Norpac, filiale nordiste de Bouygues, comme directeur de travaux de génie civil de 1980 à 1987.



Changement de cap en 1987 chez GOTO Informatique, éditeur de logiciels Minitel à l'époque, fondé cinq plus tôt par mon ami Thierry TARNUS et devenu depuis Groupe GOTO, holding de sociétés des NTIC développant ensemble en 2004 20 M€ de CA et occupant plus de 170 personnes. J'ai avec Thierry assuré la direction générale du groupe pendant 17 ans pendant lesquels nous avons développé de nombreux concepts, tant logiciels qu'entrepreneuriaux, comme TimTel, le Minitel de Windows ; NordNet, l'accès internet des gens du Nord ; PointSoft, le "postware" et les CD à 10 F. ; Netmalin, les petites annonces gratuites et bien d'autres encore.



Nouveau changement en 2006, année au cours de laquelle je viens de reprendre CHERBOURG Plaisance, concessionnaire Jeanneau et shipchandler à Cherbourg : si vous rêvez d'un bateau, contactez-moi ! Visitez notre site web :Array



Mes compétences :

Pêche

Pneumatique

Ski

Spi

Voile