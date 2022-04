Bruno AUFORT

EDL recrute : deux types de postes en informatique à pourvoir.



EDL est une société d’Edition et de Développement de Logiciels de gestion de l’activité de la radiologie. Leader dans son domaine, EDL cherche à recruter de jeunes informaticiens.





Voici un descriptif des potes que nous proposons :



- Support technique (Hot line)



L’objectif principal de la plateforme est d’assister les utilisateurs dans l’exploitation quotidienne de nos solutions informatiques.



Le « hotlineur » assure l’assistance technique des clients d’EDL ; il dépanne les clients en effectuant des interventions par téléphone et prise de main à distance. Le « hotlineur » est garant de la qualité de service d’EDL.





- Chef de projets



Leurs missions consistent à gérer les installations de nos logiciels chez nos clients ; ceci va de la prise de contact avec les clients à l’assistance au démarrage en passant par les phases d’installation et de formation des utilisateurs référents et finaux.



En plus d’être sérieux et rigoureux, les chefs de projet chez EDL doivent avoir un sens développé de la communication, de l’organisation et n’avoir rien contre le fait de se déplacer dans la France entière.





Rejoindre EDL, c’est rejoindre une équipe jeune et dynamique désireuse de participer à la progression d’une société en pleine croissance.



- Profils recherchés : BTS / IUT / Ecoles d'ingénieurs / Fac - en informatique.

- Débutants accéptés

- Salaires motivants



== > baufort@edl.fr ou aufort_bruno@yahoo.fr



________________________________________________________________________



Responsable de la commercialisation de l'ensemble des produits de la société EDL, et principalement :



- le RIS : Système d'Information Radiologique,

- le PACS : Système d'archivage et de diffusion des images médicales,

- la téléradiologie : mutualisation du temps médecin et aide au diagnostic à distance,

- la dictée numérique / reconnaissance vocale.





L'un des points forts de notre société est son expérience en terme d'interfaçage avec les Systèmes Informatiques Hospitalier (SIH).



