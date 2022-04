Bruno BACQUART

Conduite et management des deux structures



AUXIA est l'un des leaders en France dans le domaine de la prévoyance pour les particuliers. Prevoyance décès vie entière , temporaire décès, prévoyance accident....



L'une de nos particularités est de vendre nos produits uniquement sous marque blanche.



Nous fabriquons et gérons de nombreux produits de prévoyance que commercialisent des distributeurs. Nous les aidons également à comprendre les besoins de leur clientèle pour mettre en place les bons produits.



Notre aide peut aller jusqu'à la prise en charge de l'ensemble des campagnes marketing de nos partenaires.



A ce jour nous gérons plus de 750 000 contrats et sommes en très forte croissance.



2011 sera encore pour AUXIA une forte année de développement.



Nous développons également toute une gamme de produits d'assistance qui nous positionne également comme une entreprise novatrice.



En m'appelant au 06 72 15 75 55 , vous serez toujours le(a) bienvenu(e) quel que soit votre métier, votre poste ou votre besoin. Et puis s'il est possible de faire quelque chose ensemble....



Mes compétences :

Assurance

Assurance Vie

Banque

Banque Privée

Capital Risque

Commercial

Développement

Développement commercial

Gestion privée

OPCVM

Société