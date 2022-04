Bruno BAILLORGE

3 expériences de 6-7 ans + missions ou cdd

collaborateur direct de PDG fondateurs et propriétaires (10 ans)



anglais et italien professionnels - russe réactivable



comptabilité, contrôle de gestion (services ou industrie - comptabilité à l'avancement), fiscalité, trésorerie, relations avec les banques et les commissaires aux comptes, contentieux (gestion des avocats), comptes consolidés - ERP et informatique de gestion



Mes compétences :

Contrôle de gestion industriel

Défiscalisation

Automobile

Fiscalité

Trésorerie

Consolidation

Comptabilité