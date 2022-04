Bruno BALLET

Bonjour et bienvenue sur ma page Viadeo,



ALTI Relation Clients est depuis 2007 une SSII spécialisée, reconnue dans l'intégration de solutions CRM/BI (Microsoft, Salesforce, Coheris, Selligent, ...) et E-Marketing.



Nous poursuivons aujourd'hui le développement de notre pôle forfait, en intégrant de nouvelles compétences, ingénieurs débutants ou confirmés.



Pour toute demande d'information, n'hésitez pas à me contacter ou m'envoyer votre candidature à l'adresse suivante : bballet@altirc.com



Mes compétences :

informix

Javascript

grc

selligent

Gestion de projet

php

Informatique

itil

Management

sql

linux

windows