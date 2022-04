Bruno BALMOKOUN

Ancien Gérant de le SARL 2B STARS :

Création, gestion et administration de la SARL.

Directeur, Chargé de la communication et Rédacteur du magazine : « BLING Magazine »

Management de l’équipe commerciale

Gestion de porte feuille clients

Chef de projet sur les réalisations web

Achat et Vente de matériel informatique



Mes compétences :

Chef de projet

Gérant

PHP

MySQL

PostgreSQL

Linux

Apache

ABBY FlexiCapture

HypArchiv

Photoshop

InDesign

MAARCH