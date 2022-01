Mike LECOMTE

Chef de projet Internet, je réalise pour mes clients bien plus qu'un "site internet".

Nos collaborations aboutissent à la création de véritables outils de travail en ligne adapté à vos besoins, vous aidant dans votre activité ,et venant s'intégrer dans la communication globale de la société.



Polyvalent, je dispose de plusieurs casquettes :

D'une part l'aspect Développement Internet de manière générale (css/xhtml, flash, javascript, jquery, gestionnaires de contenu, php/mysql)

D'autre part l'aspect Gestion de Projet, puisque je vous accompagne depuis les rendez vous préliminaires la réalisation du cahier des charges jusqu'aux tests finaux.

Bien souvent il ne s'agit là que de la première étape.

En effet, une fois votre projet en ligne, je me charge de son suivi en terme de référencement, stratégies de communication online, mise à jour et développements ultérieurs.



Par rapport à mon activité, j'ai accumulé au fur et à mesure une connaissance du web local et carribéen, ce qui ne m'empêche pas d'observer ce qui se fait ailleurs. Toutefois, cette culture "locale" me permet de mieux cerner les méthodes à mettre en place pour une diffusion efficace de votre message sur internet.



Mes compétences :

Web

Javascript

SEO

Chef de projet Internet

Communication

Adobe Flash

Informatique

PHP

Internet

JQuery

Management