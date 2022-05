Nathanaël ANGLIO, 23 ans.



Actif sur le plan commercial, administratif et comptable, l’assistant de gestion PME-PMI se caractérise par sa polyvalence.

Professionnel aux multiples facettes, je contribue donc à l’organisation, l’efficacité, la rentabilité et l’amélioration de l’image de l'entreprise. En tant qu'Assistant de Gestion, je maîtrise les outils bureautiques et les divers moyens d’expression. De plus, je me distingue par ma discrétion, ma rigueur et mon sens du relationnel.





Mes compétences :

Bureautique

Suivi de projet

Gestion du personnel

Organisation d'évènements

Rédaction de courriers

Secrétariat administratif

Ressources Humaines

Gestion

Administratif

Paie

Assistant

Organisation

Polyvalent

Organisé

Créativité