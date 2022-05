Laetitia PRADAL

Après avoir cumulé les activités de la fonction publique territoriale et celles de chef d'entreprise grâce au statut d'autoentrepreneur, je suis depuis Mai 2014 GÉRANTE ET RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE DE FORMATIA!!!

Infirmière puéricultrice cadre de santé, j'ai été chef de projet et responsable de la formation des assistantes maternelles de 2008 à 2014.

Dans un premier temps formateur principal, je suis aujourd'hui responsable pédagogique et gérante de mon organisme de formation actuellement en pleine expansion.

Quand il me reste un petit créneau, je retrouve la grande famille des pompiers en tant qu'infirmier sapeur pompier!





Mes compétences :

Accueil

Enfance

Fonction publique

Fonction publique territoriale

Formation

Petite Enfance

preparation concours

SST