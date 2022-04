Bruno Barantin 51 ans : accélérateur d'idées et spécialiste en recherche et développement de produits alimentaires

Très jeune j'étais déjà passionné de cuisine ,c'est pourquoi j'ai suivi une formation culinaire très solide chez quelques grands chefs étoilés de 1978 à 1989 (Jean François Girault, Alain Dutournier 2 macarons, Jean -Pierre Morot -Gaudry 1 macaron, Henri -Faugeron 2 macarons,Hôtel intercontinental Paris 1 macaron,salle à manger des wagons lits où j'étais chef de cuisine au service du directoire d'Antoine Weill.

Une rencontre entre Monsieur Weill et Georges Plassat alors PDG du Groupe CASINO a changé mon destin et mon orientation culinaire et j'ai appris la recherche et développement au niveau d'une usine de plats cuisinés sous vide appartenant à ces deux groupes .

Je suis devenu responsable RetD de cette unité de production au bout d'un an et j'ai commencé à travailler avec Pierre et Michel Troisgros ( chefs 3 macarons au Michelin )qui sont devenus les consultants exclusifs du groupe CASINO en FRANCE .

FIN 1991, j'ai été nommé Directeur du centre culinaire du groupe CASINO à st ÉTIENNE avec pour Mission de créer des produits alimentaires en sucré et salé , toutes familles de produits confondues , pour les Cafétérias du groupe Casino , Les rayons traiteurs à la coupe et frais emballé, des produits à la marques Casino, et ensuite des produits Casino Palmarès signés Pierre et Michel Troisgros pour les supermarchés , hypermarchés , supérettes du GROUPE .

J'étais l'interface entre les Directions des différentes centrales opérationnelles en liaison avec les services du marketing, achats ,nos consultants Pet M Troisgros et les usines avec lesquelles nous souhaitions développer nos produits

Ces missions m'ont permises d'acquérir beaucoup d'expertise en technologies agro- alimentaire toutes familles de produits confondues et ce jusqu'à décembre 1998



En décembre 1998 je suis rentré au poste de Directeur Recherche et développement du GROUPE PERKINS FOODS pour 10 unités de productions de la division France et Europe du Nord .

J'ai beaucoup travaillé pour les MDD des différentes enseignes Françaises et Européenne en produits frais transformés , ultra-frais et surgelés pour les produits sucrés et salés de nos différentes usines .

J'ai également fait beaucoup d'accompagnement commercial afin de présenter et faire évoluer les produits selon la volonté de nos clients dans les différentes enseignes

J'ai réalisé ce job jusqu'en avril 2007



2007 à ce jour :

-j'ai créé une société de conseil spécialisée dans le développement de produits agro- alimentaire où j e travaille avec des industriels sur des missions ponctuelles précises de types : réponse à AO, optimisations de produits existants(meilleur rapport qualité /prix) , propositions de concepts produits emballages innovants etc ......

- j'ai également une société d'Agent commercial pour des sociétés avec qui j'ai un partenariat qui consiste a proposer commercialement des produits que j'ai mis au point en R et D pour lesquels j’assure le transfert industriel et le suivi industriel pendant toute la durée de vie des produits retenus et j'assure directement ou conjointement avec mes partenaires industriels le développement et la commercialisation des produits .

- Je suis également actionnaire d'une société qui développe et commercialise des moules en silicone alimentaires qui sont spécifiques pour l'industrie et les métiers de bouches

-Pour finir , mon dernier plaisir est d'inventer , et je travaille en nom propre sur des inventions que je brevette , soit pour l'industrie ou les métiers de bouches



Donc si vous avez des besoins spécifiques en terme de créations n'hésitez pas à me contacter au 06.32.70.05.45 j'aime chercher et surtout trouver des solutions

Bien cordialement

Bruno BARANTIN