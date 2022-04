Bruno BARILANI

De formation ingénieur en micro-électronique et en Informatique Industrielle, je suis actuellement responsable du Support Technique dans les domaines de l'informatique industrielle et de la monétique.

Mon rôle est d'assurer à distance pour nos clients, le support technique des solutions logicielles développées par Galitt. Les problématiques rencontrées étant diverses et variées, du réseau à l'OS en passant par les pannes matérielles, cela nécessite d'être très à l'écoute de nos clients, afin de leur proposer les meilleures solutions possibles pour répondre à leurs besoins.

Mon action passe également par la responsabilisation de mes collaborateurs afin de représenter l’image de l’entreprise au travers des échanges avec les clients dans le but de véhiculer une image positive de l’entreprise.





Mes compétences :

Gestion Projet

Langage C

Qualité

Management

Monétique

Informatique

Jira

Service client

Sens de l'initiative