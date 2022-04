Bruno BARRET

Parcours professionnel atypique propre a un autodidacte

début professionnel sur un CAP de pâtissier glacier confiseur suivi de diverses expériences dans le domaine agroalimentaire couronné par un poste de chef de rayon liquide en hypermarché.

Suite a une courte expérience non concluante en tant que commerçant, j'ai fait une formation BTS force de vente en alternance qui m'a permis de commercialiser des matériaux de construction et des maisons individuelles puis je suis entré par hasard dans le monde de la formation professionnelle sur un poste de conseillé en formation et en out placement suivi d'un poste de chargé de mise en place du secteur formation continue et alternée pour un centre de formation en création ce qui m'a permis de déboucher sur mon poste actuel au sein d'un OPCA (faf propreté) ou je réalise la gestion des fonds formation d'entreprises ainsi que le conseil en formation continue mais surtout le développement de la formation en alternance évolution de mon poste vers un poste de conseiller formation depuis le 01/01/2010.



Mes compétences :

Adaptabilité

Commercial

Conscience professionnelle

Formation

Pragmatisme