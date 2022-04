Bruno BARRET

Sollan, a French & UK company, is a European leader in the EIM (Enterprise Information Management) market.



With more than 100 European customers such as Airbus Industry, Airbus Military, Air France, Air Liquide, the French National Archives, the National Library of France (BNF), BNP Paribas, CNRS, EDF, Eurocopter, Eurovia, Hachette, Snecma, Thales, Veolia ... Sollan operates in three business segments:



- Sollan Consulting: with proven expertise in the areas of document and content management, our consultants work in consulting, expertise on missions prior framing, specifications, request for proposal, change management, urbanization, etc.



- Sollan Development & Integration: we will help you implement your projects of archiving probative value, dematerialization, optimization and automation of your workflow, business processes, content management, search engine, intranet and collaborative projects.



- Sollan Software: including our suite Sollan VCM®, more than a DAM, VCM® suite is a complete solution for managing, collaboration and publishing all types of content and media (video, photos, audio files, graphics, plans, etc.). Intended for all companies or organizations such as Communication, Marketing, Sales, IT, web / intranet, R & D, training services, multimedia libraries and archives, etc.

__________________________________________________________________



Sollan, société franco-anglaise, est un des leaders européens dans l’EIM (Enterprise Information Management).



Avec plus de 100 clients européens tels que Airbus Industrie, Airbus Military, Air France, Air Liquide, les Archives Nationales, la Bibliothèque nationale de France, BNP Paribas, le CNRS, EDF, Eurocopter, Eurovia, Hachette, Snecma, Thales, Veolia Propreté… Sollan intervient sur trois pôles d’activités :



- Sollan Consulting : avec une expertise éprouvée dans les domaines du document et de la gestion de contenu, nos consultants interviennent en conseil, expertise ou MOA, sur des missions d’étude préalable, cadrage, cahier des charges, conduite de changement, urbanisation, etc.



- Sollan Développement Intégration : nous saurons vous aider à mettre en œuvre vos projets d'archivage à valeur probante, dématérialisation, d'optimisation et d'informatisation de vos flux d'information et de vos processus, gestion de contenu, moteur de recherche, intranet et projets collaboratifs.



- Sollan Software : notamment avec notre suite Sollan VCM, plus qu’un simple DAM, la suite VCM est une solution complète permettant la gestion, la collaboration et la diffusion pour tous types de contenus et médias (Vidéos, Photos, Sons, Graphiques, Plans, etc.). Destinée à toutes les entreprises et organisations telles que les Directions de la communication, du marketing, informatique, web/intranet, la R&D et Services d’étude, les services de formations, les médiathèques et archives, etc.