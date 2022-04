Bruno BEAUD

Depuis plus de vingt-cinq ans, j’ai acquis une expérience riche et variée dans le domaine du bâtiment et des travaux publics.

Mes secteurs d’activité concernent les fondations spéciales, les travaux spéciaux, les travaux fluviaux et maritimes.

Les postes évolutifs occupés, conjugués aux différents environnements m’ont permis d’obtenir de solides connaissances techniques, administratives et de gestion d’entreprise.



Mon sens de l’écoute, de l’observation et de l’analyse engendre rapidement des solutions aux problèmes techniques et humains.

Ma motivation, ma crédibilité et mon dynamisme sont des atouts contribuant à valoriser l’image de l’entreprise et à motiver le personnel.

Meneur d’hommes, ambitieux, honnête et rigoureux, je nourris un réel désir de mettre à profit mes compétences au service de la société.



Mes compétences :

Fondations spéciales

Travaux subaquatiques

Travaux spéciaux

Travaux fluviaux et maritimes

Travaux publics