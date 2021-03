Qui suis-je ?



J’ai une expérience de plus de 30 ans en entreprise de services, avec un parcours riche et varié sur des missions de manager, de chef de projet, de consultant, de coach et de formateur.

Titulaire d’un DESS en accompagnement du changement, j’ai travaillé essentiellement dans les domaines de la relation client, de la vente et du service.



Notre offre cible particulièrement le management, la qualité de service et la relation client.

Nous proposons ainsi un dispositif « performance Attitudes Services » qui s’appuie sur :

le conseil sur l’organisation et les méthodes de travail,

la formation du management et des collaborateurs



Nos interventions sont tout naturellement conçues « sur mesure » parce qu’aucune entreprise n’est pareille à une autre et que la stratégie de différenciation est essentielle pour s’affirmer sur des marchés toujours plus difficiles.



Notre réussite s’appuie sur des méthodes d’intervention très pragmatiques qui reposent en permanence sur l’implication des hommes.



Oser la différence en allant à l’essentiel.



Bruno Becchetti

www.alessentiel.fr



Mes compétences :

Rigueur

Customer Relationship Management

Management opérationnel

Techniques de Vente

Audit

Relation Client

Communication

Merchandising

Management animation de Projet

Tutorat

Accueil physique et téléphonique

eLearning

Développement personnel