Bruno BECHEREAU

Manager Industriel, avec plus de 20 années d’expériences. Parcours débuté au sein d’un service de maintenance, suivi d’un poste de manager de proximité, de la fonction de manager de production (5 ans) puis de direction d’usine (9 ans).

J’ai su développer un certain nombre de compétences, notamment:

- Management des hommes, avec un Leadership naturel (écoute, exemplarité, respect des règles)

- Management du changement

- Management de la culture sécurité

- Gestion de projet, de plans d’actions, et plans d’améliorations

- Analyse de situations, force de proposition

- Culture technique

Enfin d’un point de vue personnel je suis pragmatique, curieux et volontaire.





