Bruno BÉGIN

On me surnomme le Maximisateur de potentiel. Je mets en valeur les talents et rehausse les ressources des gens pour augmenter leur vitalité et leur dynamisme au quotidien.



Je possède une solide expertise en relation d’aide, en animation et en formation avec des clientèles diverses.



Depuis plus de 20 ans, j'anime des conférences et des formations sur de nombreux sujets dans le domaine du capital humain



Parmi ces sujets se retrouvent: la motivation, la communication, la santé au travail, la gestion des talents, la gestion du stress et des émotions, et l’adaptation au changement.



Spécialiste reconnu dans le domaine du développement personnel et professionnel, je m’intéresse particulièrement à la santé émotionnelle et à son impact sur la vitalité et le rendement humain.



Passionné par la vie et le potentiel extraordinaire des personnes, et convaincu que le plaisir, la communication et la motivation sont des moteurs de développement exceptionnels, je transmet ma passion tant aux individus qu’aux organisations.



On dit de moi que je me démarque par mes conférences dynamiques et vivifiantes. J'aborde chacune de mes conférences sous un angle original, rempli d’humour et agrémenté d’histoires percutantes. Toutes mes présentations sont personnalisées aux besoins de l’auditoire.



Coproducteur d’une série de 10 émissions télé de 30 minutes chacune abordant des sujets liés à la « santé émotionnelle », chroniqueur hebdomadaire à la Première Chaîne de Radio-Canada il y a quelques années dans le cadre d’une chronique art de bien vivre, je suis aussi l’auteur des livres "Recueil d’actions vivifiantes" et "Comment déprimer efficacement".



Diplômé de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), je suis titulaire d’une maîtrise en éducation et d’un baccalauréat en psychoéducation.



Maître praticien en programmation neurolinguistique (PNL), j'utilise mes talents pour promouvoir la santé émotionnelle dans mes interventions tout en m’appuyant sur mes expériences de thérapeute accumulées au fil des ans



Mes compétences :

Formateur

Conférencier

Développement personnel

Gestion du stress

Consultant