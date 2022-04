Véritable homme de terrain et doté d'un très bon relationnel, je visite les agriculteurs de la région depuis plus de 25 ans.

Solidement rompu aux techniques culturales, je sais parfaitement allier l'acte commercial avec le conseil technique.

Vous cherchez à renforcer votre équipe ..?..Alors, n'hésitons plus, parlons en et rencontrons nous.