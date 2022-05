Temma 11 CONSEIL ET FORMATION

Microbiologiste de terrain depuis 1992.

De nombreux partenaires et dossiers techniques dans de multiples secteurs.



Experte en diagnostic écologique microbien secteurs alimentaires , viti-œnologie et cosmétologie.



Agrée pour réaliser les formations professionnelles en partenariat avec les OPCA.



Analyses microbiologiques et biochimiques au sein du laboratoire privé de Terroirs Conseils 11 (de l auto-contrôle aux cartographies de ligne et résolutions de problème).



Mes compétences :

Expertise Écologie Microbienne secteur Végétal et

Analyse microbiologique alimentaire

Analyse Microbiologique eaux

Diagnostic Écologique sur Ligne de production

Expertise sur ligne de production

Formation personnel HACCP PAQUET HYGIENE

Formation ISO 17025

Analyse des eaux dépollution des eaux industrielle

Formation perfectionnement analyse microbiologique

Validation de méthodes pharmacie agro