Bruno BELLAND

Acheteur pièces détachées et cial devis sav équipements de parking ( intérim): 2015-Avril 2016

Responsable Achats, Fabricant Matériel, secteur médical,Podi.a france:2013-2014



Acheteur industriel : 2008- 2012:

ACS, Filiale Française d’un Groupe Américain fondé en 1988 & désormais appartenant au Groupe XEROX (2010):

Présence internationale :

Effectif : 122 000 personnes

Classé dans « Fortune 500 »

CA Global Groupe Annuel : 17 Milliards usd

20% de croissance annuelle



Filiale France,Division Parking :

Société de R&D, leader dans les solutions pour équiper les parkings :

Software développé en interne

1200 sites équipés en 2010!

CA France : Plus de 30 Millions €

1 Filiale en Espagne, 1 filiale en Angleterre & 13 Agences en France,



Achats en Multi Sourcing,

Budget HA global annuel géré : 7 Millions € dont 4 millions € pour l’équipement Parking.

Nombre de fournisseurs : 200 (dont plus de 100 actifs).

Nombre de références: plusieurs milliers.

Rédaction de Cahiers Des Charges (CDC) avec le Bureau d’Etudes (BE) & le Sce Production

Travail en mode projet avec les Ingénieurs d’Affaire

Achats par Appel d’Offre (AO) et réappro.

Installations de nos solutions au Chili, en Australie, etc.,..



Mes principales missions :Achats Production & sav:

Achats pour équiper les Parkings Automobiles :

-Matériel: lecteur de billets, imprimante de tickets,

caisses de parking, barrières d'entrée/sortie,

monnayeur, boucle de détection,afficheur graphique,...

-Logiciels & matériel informatique (pc, serveurs, hauts

parleurs, moniteurs, souris, ...),Licences Microsoft,...

-Prestations de service,

Achats hors production /Services Généraux:

-Vêtements professionnels (équipe sav),

-Consommables,

-...



A suivre...



Mes compétences :

Acheteur industriel

Acheteur projets

Acheteur informatique

Acheteur international

Acheteur services généraux

Acheteur prestations

Propriété intellectuelle

Facilité d'adaptation

Service après vente

Incoterms

Veille technologique

Gestion des stocks

Logistique

Organisé

Polyvalent

Dynamique