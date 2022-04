Bruno BELPEER

25 années d expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment.

Titulaire d une certification concepteur maisons passives, sensible à l approche énergétique et environnementale du bâtiment

Une veille technique et le développement de produits avec les industriels.

Une expertise dans l accessibilité pour tous, mise en place d'une offre de logements labellisés accessibles

Un accompagnement des problématiques du vieillissement et du maintien à domicile. Une démarche globale ou l'individu est au centre de la réflexion, mon action ne se limite pas à apporter une réponse technique, l'intégration de l'ergonomie, du confort, des services, des technologies NTIC sont des éléments qui concourent au bien être de l'individu et limitent l'isolement.

Mon objectif est d'apporter mes compétences aux attentes des seniors qui veulent continuer à vivre dans leurs logements dans de bonnes conditions de vie, d'autonomie et de sécurité.





Mes compétences :

ERP