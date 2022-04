Jonathan JOLY

J'ai occupé des postes de technicien dans l'industrie pendant plus de 10 ans. J'étais spécialisé en automatisme industriel, robotique et électricité industrielle au sein de services maintenance.

Les missions principales étaient :

_ La gestion de la maintenance curative au quotidien selon les priorités

_ Le suivi de la maintenance préventive et participer à son amélioration

_ Participer aux plans d'actions et leur mise en œuvre



Suite à un bilan de compétences, j'ai décidé d'effectuer une formation ingénieur généraliste par la formation continue. Ce cursus m'apporte une vision globale des projets/processus. Je m'oriente désormais vers l'amélioration des performances énergétiques. Je souhaite prendre en considération tous les aspects qui impacter lors d'une décision. tous les points doivent être considérer, qu'ils soient environnementaux, juridiques, sociaux, économiques, sécuritaires....

Ma formation me permet d'appréhender tous ces domaines.



Ma période de professionnalisation dans le domaine de l'énergie m'a permis de prendre conscience de la performance énergétique dans l'industrie de demain.

J'apporte une plus grande attention à ce sujet dans mon travail désormais



Mes compétences :

Méthode SMED

Méthodologie

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Microsoft Office

Microsoft Project

Adobe Photoshop CS5

Kaizen

Nucléaire

Développement durable

Robotique

Automatismes industriels

Emboutissage

Gestion de projet