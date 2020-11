Bruno BRUNO BARRAL (BARRAL)

Je suis ingénieur informaticien expérimenté, diplômé de l’EPSI-Montpellier .



Mes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir une forte compétence dans le domaine de la conception et du développement d’applications informatiques, essentiellement en programmation objet (langages C#, C++, technologie Microsoft ASP .NET, Visual Studio, SQL ...)



Tout au long de mon parcours, j'ai fait preuve de qualités de rigueur et d'organisation, et j'ai su m'adapter rapidement à des environnements techniques très variés, Je sais également faire preuve de réactivité et d'initiatives dans le développement informatique.



Passionné par mon métier, je suis actuellement à l'écoute du marché et d'opportunités professionnelles.





