Bruno BRUNO GROS-CADOUX (GROS-CADOUX)

Avec une solide expérience dans la direction d'usines agroalimentaires, je sais piloter un site de production, incluant :

- la gestion de production en volumes, qualité, coûts et délais

- le management d'équipes variées

- la mise en place des dynamiques d'amélioration continue et de productivité/rentabilité

- la programmation des investissements nécessaires



Je travaille aussi avec beaucoup de plaisir sur des sujets transverses comme la sécurité, l'environnement et l'innovation.



Mes compétences :

Direction de site

Encadrement

Agroalimentaire

Gestion de la production

Amélioration continue

Ressources humaines

Organisation industrielle

Investissements

Sécurité

Environnement