Bruno DEMARS

De formation Ingénieur informaticien (Intelligence Artificielle et Robotique), je me suis toujours intéressé aux processus industriels de construction principalement dans le domaine navale et de l'énergie.



J'ai commencé ma carrière dans les systèmes de contrôle de barrage à distance chez Ontario-Hydro (Canadien). J'y ai été confronté aux problématiques terrain des contrôleurs.

Puis vint la construction navale par le biais de la CAO (avec l'US Navy aux États-Unis) qui m'a initié à la gestion de projets et systèmes complexes incluant la modélisation 3D.



Actuellement, en charge de la définition des solutions PLM (Plant Lifecycle Management) pour l'industrie de l'énergie, j’ai développé une grande expertise sur ses processus métiers (de la conception jusqu’à la fin de vie des unités de production).

Afin de bien maitriser le sujet des projets dans le monde de l'énergie, j'ai suivi dernièrement une formation à l'IFP (Institut Français du Pétrole) sur la gestion d'unités de production pétrolière et je suivrai fin septembre une formation de l'ADEME sur les enjeux du grand éolien.



Mes points forts:

- Anglais courant (6 ans passés à l'étranger),

- Sens du relationnel et bon contact humain

- Sens de l'organisation et du respect des échéances

- Grande curiosité technique et besoin de partager



Mes compétences :

Product Lifecycle Management

Industrial Processes Modeling

Product / Project / Team Management