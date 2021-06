Bruno DI CARLO

Près de 20 ans d'expérience dans le métier de la Paie,

Specialiste DSN, charges sociales

Specialiste decidium & Hypervision

Encadrement & management d'équipes,

Amélioration du paramétrage du logiciel Paie,

Requêtes pour tableaux de bord, bilans sociaux, justifications des comptes,

N4DS,

Maîtrise Audit Charges Sociales (Réduction des coûts),

Mise en place de matrices de calculs d'IJ Prévoyance, IJSS, Indemnités de Licenciement, Rupture conventionnelle, Départ en retraite, etc...

Planification, gestion et calcul de la Paie et de la GTA,

Suivi des arrêts Maladies/AT,

Avantages en Nature Voiture : Etude, synthèse et mise en place d'un nouveau système en Paie, pour éviter une perte financière, suite à la non récupération de la TVA (Loi du 1er Janvier 2010) après argumentation, négociation et approbation des Partenaires Sociaux et des Salariés,



2011 LICENCE PROFESSIONNELLE en Gestion des Ressources Humaines (VAE),

1998 BTS en Organisation & Gestion d'Entreprise options Ressources Humaines,

1995 BAC PRO Comptable d'Entreprise



Actuellement disponible et en recherche active.



Mes compétences :

Hypervision

Excel

Webconges

Peoplesoft

Ressources humaines

Paie

Organisation

Reporting

Administration

Autonomie

Tableaux de bord

Sens du service

Discrétion

Rigueur

PeopleSoft Excel Outlook Hypervision HR ACCESS WEB

GESTOR