Bruno GAIGÉ

Un goût prononcé pour le travail bien fait en accord avec les règles de l'art et le bon sens. Spécialiste dans la sécurité des machines ainsi que les normes associées, je met à disposition mes connaissances pour les concevoir avec les bons compromis techniques. Plus une machine est sûre, plus elle est apte à assurer sa fonction et à être maintenue en état, le plus elle est rentable!



Mes compétences :

Gestion de projets

Management d'équipes

Expert normalisation

Organiser - Méthodique - Sens du relationel - Tech

Conformité produits/machines - HSE

Product Liability