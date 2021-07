Bruno LEFEVRE

Mon expertise est dans le Conseil aux RSSI et aux DSI, la Sécurité de l'information et des infrastructures, la Gouvernance, les Risques et la Conformité, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage, le Support aux Métiers et aux Processus, la Direction de Projets et en Avant-vente.

Homme danalyse, de synthèse et de méthode Homme passerelle entre les Métiers et les Technologies je suis un véritable Chef dorchestre.



Mes compétences principales :

1/ Pilotage de projets e-Commerce complexes et denvergure pour la Direction Commerciale de la RATP (1 an, 2002 2003), le Département e-Commerce et la Direction des Agences de CMA-CGM (1 an, 2008 2009), le Customer Service de Naviland Cargo / Novatrans (7 mois, 2011 2012).

2/ Management déquipes techniques en direct et à distance : Concepteurs, Infographistes, Chefs de projet, Développeurs, Recetteurs et Installateurs (plus de 30 personnes).

3/ Ingénieurs Avant-vente dans différents secteurs dactivités : Industrie, Aéronautique, Défense, Nucléaire, Informatique, Web, Réseaux et Télécoms, Transports et Logistique, et Administration publique (pour des SSII, Cabinets de conseil et comme Indépendant).

3 bis/ Dirigeant de lAgence Web Calips (1999 2001) Directeur de développement pour la SSII ATS Conseil (2001 2003) puis Consultant Manager en Conseil Technologique pour Weave (2003 2007) Directeur de projets dans différentes SSII.



AMOA et AMOE

Management d'équipes

Direction et Conduite de projets

Réponse à appels d'offre

Accompagnement au changement

Organisation, Méthodes et Processus

Diagnostic, Conception et Mise en œuvre

Conduite du Changement

Gestion de projet

Management direct et à distance

Coordination, Fédération et Facilitation

Sécurité de l'information

Gouvernance Internationale

Gouvernance, Risques et Conformité